Milchpreisanstieg ließ 2021 Umsatz der Molkereien steigen

Wien – Höhere Milchpreise haben den Umsatz der heimischen Molkereien steigen lassen. Die Erlöse der Milchverarbeiter erhöhten sich 2021 im Vergleich zum Jahr davor um 3,3 Prozent auf 3,05 Mrd. Euro. Preissteigerungen bei Milchprodukten hätten die massiv gestiegenen Kosten in den Molkereien und bei den Landwirten aber nicht abdecken können, hieß es von der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) am Donnerstag in einer Aussendung.