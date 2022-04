Putins Töchter im Visier westlicher Strafmaßnahmen gegen Russland

Moskau – Zwei Akademikerinnen, die mehrere europäische Sprachen sprechen und als Kind ein paar Jahre lang in Dresden gelebt haben. Viel mehr ist über die beiden Töchter von Russlands Staatschef Wladimir Putin nicht bekannt, denn der Machthaber verbirgt sein Privatleben weitgehend vor der Öffentlichkeit. Doch nun rücken Maria Woronzowa und Katerina Tichonowa weltweit in den Blickpunkt, weil die EU sie wegen Putins Ukraine-Krieg auf ihre Sanktionsliste setzen will.