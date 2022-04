Brand eines Kachelofens forderte Feuerwehren in Reith

Reith im Alpbachtal – Als kompliziertes Unterfangen stellte sich am Donnerstag der Brand eines Kachelofens in Reith heraus. Gegen 15.25 Uhr waren die Feuerwehren aus drei Ortschaften zu einem Bauernhaus im Ort ausgerückt. Im Zuge der Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte die in Brand geratete Holzvertäfelung hinter dem Kachelofen im Erd- und Obergeschoss teilweise abmontieren. Ebenso musste die Zwischendecke oberhalb des Kachelofens geöffnet werden.