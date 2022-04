Deutsche Investorengruppe übernimmt Top Hotel Hochgurgl

GR Dominik Linser äußert zwar Verständnis für „eine private Entscheidung einer Hoteliersfamilie, in die man sich auch nicht einzumischen hat. Aber die Signalwirkung ist sicher nicht super“. Die „Lindner Hotels & Ressorts“ aus Düsseldorf, die als Käufer gehandelt werden, verstünden sich als Betreiber hochklassiger Hotels. Europaweit würden 30 Betriebe geführt. „Was die Mitarbeitersituation betrifft, können die Lindner Hotels sicherlich auf Synergien verweisen, wenn Personal im Sommer in Mallorca Dienst tut und dann im Winter in Gurgl. Ich erwarte mir, dass das Top Hotel in der bestehenden Qualität weitergeführt und dass auch in den Standort investiert wird.“