Ulrich Seidls „Rimini" im Kino: Schlager-Gigolo an der Adria

Schauspieler Michael Thomas brilliert in der Rolle des abgehalfterten Schlagersängers Richie Bravo in Ulrich Seidls „Rimini“.

Graz, Innsbruck – Im Schlager „Schwarze Madonna“ von Bata Illic verbietet der Sänger seiner Angebeteten zu weinen und verspricht ihr, dass morgen wieder die Sonne scheinen werde. Diese wehmütige Aufmunterung kann auch Filmheld Richie Bravo gut gebrauchen, als er das Lied im Wurlitzer auswählt. Im Party-Keller seines Elternhauses. Die Mutter ist gerade gestorben, der Vater dement im Altenheim. Doch in einem wunderbaren Moment am Beginn von Ulrich Seidls „Rimini“ erlaubt er seiner Hauptfigur Richie eine zärtliche Wiederbegegnung mit seinem jüngeren Bruder Ewald (gespielt von Georg Friedrich). Aus einer ersten langen Filmversion über das Brüderpaar schälte Ulrich Seidl zwei Filme über die beiden heraus. „Rimini“ ist der erste, der im Februar auf der Berlinale präsentiert wurde. Mit dem zweiten Film „Sparta“ will Seidl noch heuer zu einem weiteren Festival.

„Rimini“ ist zugleich auch ein Porträt der Urlaubsdestination an der Adria, ein Ort im Winterschlaf. Richie wandert im Ledermantel über den nebligen Strand, verloren, trostlos, ziellos, wie einst Alain Delon im Melodram „Oktober in Rimini“. Ohne Handlung wäre „Rimini“ ein wunderbarer Dokumentarfilm. Der etwas orientierungslose Plot des Films ist – trotz der einnehmenden Hauptfigur – aber auch der Schwachpunkt des Films. Richie begegnet in einigen künstlich-konfrontativen Szenen seiner Tochter (wenig überzeugend: Tessa Göttlicher). Sie fordert den nie gezahlten Unterhalt ein, er will die verlorene Zeit wiedergutmachen. Der Film bewegt sich mit seinem rastlosen Protagonisten durch einen Küstenort, der bis auf die überall auf ihre politische Erlösung wartenden Flüchtlinge menschenleer ist. Gegen Ende singt Richie allein in seinem Wohnzimmer im Duett mit Udo Jürgens das Meisterwerk „Griechischer Wein“ mit. Im Schlager ist er wieder mit der Welt versöhnt.