Arbeitslosigkeit in Lienz nähert sich Rekord-Tiefstand

Lienz – Mit 6,8 Prozent liegt die Arbeitslosigkeit in Osttirol 2021 nur knapp über dem Wert von 2019. Damals waren es 6,5 Prozent, der niedrigste Wert der letzten 30 Jahre. Das erklärt Doris Batkowski, Leiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) in Lienz. „Der seit Jahren positive Trend am Arbeitsmarkt wurde durch die Pandemie nur kurz gebremst“, sagt die AMS-Leiterin. „Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten hat sich wieder auf das Vor-Krisen-Niveau eingependelt. Der Arbeitsmarkt erholt sich sehr gut von der Covid-Krise.“ Von Juni bis September 2021 konnte das AMS sogar Vollbeschäftigung registrieren, das bedeutet eine Arbeitslosenquote von weniger als vier Prozent. In Osttirol lag sie im Juli bei nur 3,1 Prozent, allerdings sind die saisonalen Schwankungen stark ausgeprägt: Im Jänner 2021 erreichte die Quote 13,7 Prozent.