Tiroler Naturschätze: Wirtschaftskammer weiß das Forchet zu schätzen

Haiming, Innsbruck – Mit dem Kindermalbuch „Mein Tiroler Naturschätze-Buch“, das im gesamten Tiroler Papier- und Spielwarenhandel sowie im Tiroler Buchhandel erhältlich ist, gewinnt die Wirtschaftskammer viele Sympathien. Das Malbuch sei eine Hommage an die Schönheit Tirols. Den Bezirk Imst „vertritt“ dabei das Forchet, als „letzter Naturwald im Inntal“. Eine nette Geschichte rund um eine Blindschleiche erzählt auf kindgerechte Weise von der Einzigartigkeit des Forchets. Interessant deshalb, weil das Forchet in Sautens und Roppen bereits seit Jahren unter Schutz gestellt ist. Allein die Unterschutzstellung des Forchets in Haiming bzw. Ötztal-Bahnhof erfährt erst jetzt durch die neue Bürgermeisterin Michaela Ofner einen neuen Anlauf.