Wahlen in Frankreich: Noch mal Macron – oder doch nicht?

Paris – Bis vor einer Woche schien es, als wäre die französische Präsidentenwahl so gut wie gelaufen. Demnach hatte der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron die Wiederwahl bereits in der Tasche. Doch im Finale des Wahlkampfs kippte das Meinungsbild überraschend so stark, dass nicht mehr sicher erscheint, wer Frankreich in den nächsten fünf Jahren regiert. Gewinnt gar die Rechtspopulistin Marine Le Pen? – „Wir können das nicht mehr völlig ausschließen“, sagte Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg.

An diesem Sonntag sind knapp 49 Millionen Wahlberechtigte zum ersten Durchgang gerufen. Macron gilt für die Stichwahl als quasi gesetzt. Aus dem Rest des Feldes hat sich zuletzt Le Pen ein wenig abgesetzt (siehe Grafik). Die Stichwahl am Sonntag nach Ostern würde damit zu einer Neuauflage des Duells von 2017, das Macron mit fast zwei Drittel der Stimmen für sich entscheiden konnte.

Heuer war Macron bereits auf Kurs zu einem ähnlichen Ergebnis. Seine Regierungsbilanz sei nicht schlecht, sagt Baasner mit Blick auf erste Reformschritte und die Wirtschaftslage. Der Präsident gab auch erfolgreich den obersten Krisenmanager in der Pandemie und im Ukraine-Konflikt. Derzeit kann er sich zudem in seiner Paraderolle als EU-Ratspräsident profilieren.

Alles lief so gut, dass der Präsident fast auf Wahlkampf verzichtete – sehr zum Ärger seiner Herausforderer. Erst am letzten Tag der Frist gab er seine Kandidatur bekannt – per „Brief an die Franzosen“ in Zeitungen. Und es gab nur eine große Wahlkampf-Veranstaltung, bei der Macron u. a. mehr soziale Gerechtigkeit in Aussicht stellte und seiner um 24 Jahre älteren Frau Brigitte ein öffentliches Liebesbekenntnis machte.