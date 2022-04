Sohn soll 19.000 Euro für Heim zahlen, Klage gegen Land Tirol eingebracht

1600 Euro monatlich muss der Sohn für die Heimkosten seiner betagten Mutter in einem öffentlichen Heim aufbringen.

Innsbruck – Es dürfte ein österreichweit einzigartiger Fall sein, der im Mai vor dem Landesgericht in Innsbruck verhandelt wird. Als Zeugin wurde dabei auch die zuständige Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) geladen. Im Mittelpunkt steht nämlich die Kürzung der Mindestsicherung für eine seit 2019 in einem Pflegeheim untergebrachte Pensionistin. Das Land fordert das Geld vom Sohn der Frau, obwohl der Pflegeregress gegenüber Kindern 2008 und auch der allgemeine Vermögensregress im Zusammenhang mit der Unterbringung in einem Heim 2017 abgeschafft wurde.