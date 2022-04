Gewerbe leidet unter Kosten: „Das Einzige, was sicher ist, ist die Unsicherheit“

Innsbruck, Wien – „Wir verhungern vor vollen Schüsseln“, sagte Renate Scheichelbauer-Schuster, ihres Zeichens Spartenobfrau von Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Denn die Betriebe können kaum über einen Mangel an Aufträgen klagen – aber die bereits von der Pandemie verursachten Lieferprobleme und massiven Preissteigerungen bei Rohstoffen, Vormaterialien und Energie haben sich durch den Ukraine-Krieg massiv verschärft. Preiskalkulationen und die Einhaltung von Auftragsterminen seien somit fast unmöglich geworden, so Scheichelbauer-Schuster.