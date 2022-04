TT-Tourentipp auf das Sonntagsköpfl: Einfach und sonnig

Hochfügen – Endlich hat es den längst überfälligen und lang ersehnten Niederschlag gegeben. Die Mengen fielen dabei recht unterschiedlich aus. In den Kalkkögeln gab es rund 40 Zentimeter. Weiter westlich, wie im Kühtai etwa, war es deutlich weniger. Ziemlich fleißig war Frau Holle auch im Bereich der Tuxer- und Zillertaler Alpen. Am Sonntag und zu Beginn der Woche gab es noch richtig guten Pulverschnee. Vielleicht einen der besten in dieser Saison. Das ist Geschichte. Vielerorts ist die Schneequalität mittlerweile nicht mehr gut – eigentlich schlecht. Selbst dort, wo die Sonne keinen direkten Kontakt zum Schnee hatte.

So kommt man hin: Es ist Mittwoch. Wir machen uns zeitig in der Früh auf den Weg nach Hochfügen. Das Inntal und das Zillertal hüllen sich noch in dichten Nebel. Doch der Blick in die Webcam am Morgen hatte uns längst Sonne in Hochfügen gezeigt. Es ist „oberhell“.