Innsbrucker Studie zu letzter Eiszeit: „Die Umwelt reagierte rasch auf das Klima“

Beispiel einer blütenreichen extrazonalen Steppe aus dem italienischen Val d‘Aosta, einem typischen inneralpinen Trockental. Artenreiche Steppen finden sich in Trockentälern vor allem an steilen Südhängen.

Innsbruck – Vor 120.000 Jahren begann die "letzte Eiszeit". "Die Umwelt reagierte rasch auf das Klima", berichtet der Tiroler Ökologe Philipp Kirschner. Als die Wälder zurückwichen, entstanden Steppen, und deren Lebewesen vermehrten sich in den meisten Gebieten exponentiell, berichtet er mit Kollegen im Fachjournal Nature Communications. Nur in den "extrazonalen Steppen" etwa Pannoniens und des Tiroler Oberinntals waren die Ausbreitungsmöglichkeiten für manche Arten beschränkt.

Ein Team um Kirschner und Peter Schönswetter vom Institut für Botanik der Universität Innsbruck untersuchte bei fünf typischen Steppenlebewesen die Veränderungen ihrer Populationen in den eurasischen Steppen von Spanien bis Kasachstan. "In den vom Großklima bedingten zonalen Steppen expandierten die Populationen aller fünf Steppenarten in den Kaltzeiten stark", erklärte Kirschner: "Da Steppen während der Kaltzeiten weite Teile Europas bedeckten, war das zu erwarten, konnte aber noch nie anhand genetischer Daten modelliert werden". Mit zunehmender Kälte vor rund 90.000 bis 60.000 Jahren setzte dort schließlich exponentielles Wachstum der Steppenpflanzen- und Tiere ein.