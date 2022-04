Mountainbike-Ass Stigger brennt auf den Weltcup-Auftakt in Brasilien

Petrópolis – Mit Rang zwei beim „Test-Rennen“ auf der Weltcup-Strecke von Petrópolis (BRA) bewies Tirols Mountainbike-Jungstar Laura Stigger schon am Wochenende ihre Form. Nun will die Haimingerin heute (21 Uhr, live RedBull TV) beim Saison-Start nachlegen. „Die schwierigen Bedingungen beim Rennen am vergangenen Sonntag waren eine ideale Vorbereitung. Mit den vielen Sprüngen und den technischen Passagen habe ich richtig Spaß gehabt“, meinte die 21-jährige Vize-U23-Weltmeisterin, die ihre bereits dritte Saison in der Elite bestreitet.