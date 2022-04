Queen sagt erneut Termin ab und lässt sich von Sohn Charles vertreten

London – Queen Elizabeth II. hat erneut einen öffentlichen Auftritt abgesagt – und will sich stattdessen von ihrem Sohn Prinz Charles vertreten lassen. Der Buckingham-Palast teilte am Freitag mit, die Monarchin werde anders als üblich nicht am traditionellen Gottesdienst am Gründonnerstag (14. April) teilnehmen. Dieser wird in der St. Georgs-Kapelle in Windsor stattfinden, also nicht weit von dem Ort, an dem sich die Queen aufhält.