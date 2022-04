Frau zog Missbrauchsklage gegen US-Rapper Snoop Dogg zurück

Los Angeles – Eine Frau, die US-Rapper Snoop Dogg einen sexuellen Angriff vorgeworfen hatte, hat ihre Klage zurückgezogen. Ein Bundesrichter in Los Angeles stellte das Verfahren daraufhin ein, wie am Freitag aus Gerichtsdokumenten hervorging. Die Frau hatte dem Rapper in einer im Februar eingereichten Klage vorgeworfen, sie 2013 zum Oralsex gezwungen zu haben. Die Frau arbeitete damals als Tänzerin. In der Klage forderte sie Schadenersatz in nicht genannter Höhe.