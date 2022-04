Neuer Renault Kangoo bleibt kompakter Raumriese

In der Tat beherrscht auch der Nachfolger das richtig gut, was seine gut verkauften Vorgänger schon konnten: viel Platz anbieten, für Personal ebenso wie für Ladegut. Dies gilt schon für die fünfsitzige Basisversion, die wir in den vergangenen Wochen durch die Alpen fuhren. Vollwertige Sitze in der Reihe zwei mit viel Bein- und Kopffreiheit erfreuen die Insassen, dazu kommt noch ein ziemlich großes Ladeabteil, das sich bei leichter Faltbarkeit der Rücksitze sogar noch erheblich erweitern lässt. Damit ist der Transport selbst von sperrigen Fahrrädern aufrecht keine Zauberei mehr.