Strittiges Projekt in Ampass ist vom Tisch

Ampass – Nach dem Bürgermeister- und Mehrheitswechsel in Ampass ist jenes hochkontroverse Projekt, das den Wahlkampf dominiert hatte, nun Geschichte: In der Sitzung am Donnerstagabend hat der Ampasser Gemeinderat mit 8:5 Stimmen alle raumordnerischen Beschlüsse zum Großvorhaben betreutes Wohnen am bisher geplanten Standort beim alten Feuerwehrareal wieder aufgehoben – von der Änderung von Raumordnungskonzept und Flächenwidmungsplan bis zum Bebauungsplan.