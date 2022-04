Offensive gegen gefährliche neue Pflanzenarten im Oberland

Die Goldrute ist eine der „invasiven Neophyten", findet sich oft an Bahndämmen und erstickt alles andere, was hier wachsen könnte.

In den Bezirken Imst und Landeck ziehen die Regionalvereine „Regio Imst“ und „RegioL“ an einem Strang, wie die Imster Mitarbeiterin und Neophyten-Spezialistin Gisela Egger betont. „Wir haben im Bezirk Imst bereits zwei Neophytenschulungen abgehalten und damit an die 180 Personen erreicht“, so Egger. Wobei man bislang den Fokus auf Mitarbeiter von Gemeinden, die Bezirksforstinspektion, Tourismusverbände, Naturparks aber auch die Bergwacht setzte. „Besonders erfreulich ist, dass auch Gärtnereien mitgemacht haben“, freut sich Egger. Denn manche dieser Pflanzen, wie etwa der Schmetterlingsflieder, seien käuflich zu erwerben, obwohl sie so „gar nicht gut für Schmetterlinge und Raupen sind“. Im Frühsommer folgen für die bereits geschulten Mitarbeiter die Praxistage: „Es geht darum, dass man Ambrosia, Goldrute, Springkraut oder auch Knöterich frühzeitig in der Natur erkennt, bevor sie Schaden anrichten“, erklärt Egger.