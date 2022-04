Gegensätze, die anziehen: Innsbruck Marketing hat neue Leiterin

In dem Auswahlverfahren überzeugte die gebürtige Steirerin Heike Kiesling die Gesellschafter ohne Wenn und Aber. Am Innsbruck Marketing hält die Stadt Innsbruck 49 Prozent, der Innsbruck Tourismus 24 Prozent, der Rest verteilt sich auf Wirtschaftskammer und Zentrumsverein. Deren Vertreter zeigten sich bei der Präsentation der neuen Leiterin unisono begeistert von Kieslings Erfahrung, Vita und ihrem Zugang zur Marke Innsbruck.

Tirols Landeshauptstadt ist für Kiesling die „attraktivste Stadt Österreichs“. So eine Aussage kommt natürlich gut an und sorgt für Sympathien. Alpin und urban, wie sich Innsbruck präsentiert, sind für Kiesling Gegensätze mit großer Anziehungskraft. „Diese Kombination ist unschlagbar“, betont sie. Auch sie selbst brauche in ihrem Leben sowohl die Natur und die Berge als auch das Angebot der Stadt mit Kultur, Gastronomie und Shopping.

Kiesling war nach ihrem Studium der Anglistik/Amerikanistik und der Fächerkombination „Europa, Wirtschaft, Sprachen und Recht“ in Graz über viele Jahre bei der Egger-Gruppe in verschiedensten internationalen Führungspositionen im Marketing-Bereich beschäftigt. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem in der Markenentwicklung und als strategische Beraterin – sowohl selbstständig als auch bei Agenturen – tätig.