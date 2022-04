Im Gymnasium Sillgasse gemeinsam über den Tellerrand schauen

Zu Tisch bitte: Am Buffet treten Menschen mit Behinderung und Schüler miteinander in Kontakt.

Am Tisch zusammenkommen. Mit diesem Vorsatz startete die Zusammenarbeit der Lebenshilfe Tirol und des Gymnasiums Sillgasse vor drei Jahren. Was damals mit einer kleinen Jausenstation startete, wurde mittlerweile zu einer ganztägigen Cafeteria mit Mittagstisch ausgebaut. „Die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung an einer so zentralen Stelle wie dem Schulbuffet bereichert unseren Schulalltag. Der tägliche Kontakt hilft, Berührungsängste abzubauen und einander wertzuschätzen“, fasst Direktor Harald Pittl zusammen.