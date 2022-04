Stargespickter Mehrteiler mit Moretti: Dunkle Flecken auf Blütenweiß

Innsbruck – Die besten Serien, heißt es, entstehen immer anderswo. Meistens, auch das hört man oft, in den USA. Ganz von der Hand weisen lässt sich das beim Blick auf das, was hierzulande oft als Höhepunkte des Fernsehjahres angepriesen wird, nicht. Dass sich auch US-Serienschmieden bisweilen andernorts inspirieren lassen, ist inzwischen auch bekannt. Zuletzt kamen einige besonders gute Ideen, die zu „Homeland“ zum Beispiel oder zu „In Therapie“, aus Israel. Auch die im Vorjahr reichlich beklatschte, hierzulande bei Sky zu sehende US-Serie „Your Honor“ hat mit „Kvodo“ (2017) ein israelisches Vorbild. Hier wie dort geht es um einen Richter, der beim Versuch, die Straftat seines Sohnes zu vertuschen, zusehends nervöser und skrupelloser wird.

Manchmal sind die Amerikaner also nicht unbedingt origineller, sondern nur ein bisschen schneller: Die deutsch-österreichische Version des Stoffes heißt „Euer Ehren“ und kommt in der ARD als Sechs- und im ORF als Dreiteiler ab heute zur TV-Premiere. Gedreht wurde die Serie 2021 großteils in Tirol. Dorthin hat Regisseur und Mitautor David Nawrath auch den Plot verlegt, ins mehr oder weniger tief verschneite Hochland um Innsbruck. Das Fehlen eines echten Horizonts verstärkt das Beklemmungsgefühl dieser recht schnell ziemlich ausweglos werdenden Geschichte. Das kühle Graublau, in die Nawrath die Bilder bisweilen taucht, verleiht ihr – Erinnerungen an „Der Pass“ werden wach – etwas beinahe Skandinavisches.