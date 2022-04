Vier Wochen Pause sind für VCT genug: „Wir wollen jetzt endlich spielen“

Zunächst hatte Covid-19 beim VCT den Auftakt zum Semifinale vereitelt, dann erwischte es Gegner Wien und so spielt man erst ab heute um den Einzug ins Finale, in dem schon Titelverteidiger Linz/Steg wartet.

Im Grunddurchgang hatten die Gelb-Blauen Post fest im Griff und zweimal gewonnen, doch die Wienerinnen verstärkten sich zuletzt noch – mit in Tirol bekannten Damen: Mittelblockerin Latoya Hutchinson (CAN), in der Saison 2018/19 beim VCT, und Angreiferin Monika Chrtianska, aufgewachsen bei der TI, heuerten beim einstigen Seriensieger an. VCT-Kapitänin Nosko zerbricht sich deshalb aber nicht den Kopf: „Eine oder zwei Personen gewinnen nicht das Spiel, deswegen werden wir nicht unser Erfolgssystem ändern.“ So will man auch den Fehlstart im Viertelfinale gegen Salzburg nicht wiederholen. Trainer Morando: „Wir waren im Grunddurchgang souverän, werden vertrauen und unser Bestes zeigen.“