Putins Ziele in der Ukraine bis zum Tag des Sieges

Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Dieses Jahr kommt den Feierlichkeiten besondere Bedeutung zu. Ein Überblick über die wichtigsten Ziele von Kreml-Chef Wladimir Putin, die er bis zu diesem symbolträchtigen Datum in der Ukraine erreichen will: