Drogen im Wert von 15.000 Euro von Südtiroler Polizei beschlagnahmt

Bozen – Die Bozener Polizei hat diese Woche Drogen im Wert von 15.000 Euro von einem bereits amtsbekannten Paar beschlagnahmt. Wie die Internet-Plattform stol.it am Samstag berichtete, soll die 34-Jährige rund 100 Gramm Kokain bei sich gehabt haben, als die Beamten sie aufhielten. Sie versuchte, die Drogen in ihrer Unterwäsche zu verstecken. Ihr 44-jähriger Partner führte ebenfalls einige Gramm Kokain mit sich. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, sie in den Hausarrest überstellt. (APA)