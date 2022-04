Personalmangel: Lufthansa-Chef sieht Gefahr von Flugausfällen auch im Sommer

Frankfurt – Lufthansa-Chef Carsten Spohr warnt wegen des Personalmangels an den Flughäfen vor weiteren Flugausfällen im Frühjahr und im Sommer. Schon an diesem Wochenende werde die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müssen, sagte Spohr in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Schweiz am Wochenende.

An den Flughäfen fehlt Personal, weil in der Coronakrise Stellen abgebaut wurden und nun händeringend nach Beschäftigten gesucht wird. So will etwa Fraport am größten deutschen Flughafen in Frankfurt in diesem Jahr 1000 neue Mitarbeiter anheuern, hat davon aber erst rund 300 gefunden.