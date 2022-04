Fantasie und Leidenschaft bei den Erler Klaviertagen

Im Alter von zwei Jahren am Konservatorium in Peking, seit ihrem siebten Lebensjahr auf internationalen Bühnen: Mélodie Zhao.

Erl – Nomen est omen, heißt es, und dem ist offensichtlich wirklich so. Wenn jemand den Vornamen „Mélodie“ trägt, kann man nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass es sich um eine musikalische Person handelt. Im Falle von Mélodie Zhao wurde der in der Schweiz lebenden Pianistin mit dem Vornamen auch eine Berufung in die Wiege gelegt. Nicht nur subtilste melodische Wendungen im Ohr und fähig, raffinierteste komplexe kompositorische Konstruktionen zu entschlüsseln, ist Zhao auch allen technischen Herausforderungen gewachsen, wie sie im Rahmen des Eröffnungskonzertes am Freitagabend in Erl an Franz Liszts Malédiction S.121 für Klavier und Streichorchester, dessen Sonate h-Moll S.178 für Solo-Klavier und Dmitri Schostakowitschs Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester Nr. 1 c-Moll, op. 35 vorführte. Da blieben fürwahr keine Wünsche offen.