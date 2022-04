Abtauchen zwischen Ramsch und Raritäten in Ebbs

Ebbs – Es wuselte gestern in der Veranstaltungshalle der Blumenwelt Hödnerhof in Ebbs, trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt. Endlich dürfen sich beim beliebten Flohmarkt (jeden zweiten Samstag, 10 bis 16 Uhr) wieder Sammler und Jäger durch Ramsch und Raritäten der 100 „Standler“ wühlen.

Preise verhandeln, fachsimpeln, plaudern. „Nette Leute treffen“ motiviert die erfahrenen Standler Christine und Josef Talber aus Kiefersfelden. „Läuft es gut, sind 200 bis 400 Euro für die Urlaubskasse drin.“ Bei einer Standmiete von 30 Euro lohne sich das. Alte Bügeleisen sind gefragt, um Kohlen in den Raunächten hineinzugeben, merkt Wolfgang Seethaler aus Terfens zu seinen alten Bauern-Geräten an. Ein Schlägel mit eiserner Scheibe und Buchstaben-Relief am Rand gibt einen Tisch weiter Rätsel auf. „Das haben Holzarbeiter verwendet, um Bäume zu markieren“, weiß ein Tiroler – kollektives „Aaaah“. Erich Meichle aus Salzburg will 250 Euro für sein 100 Jahre altes Grammophon. „Einen Nachbau bekommst du für 80 Euro, aber das hört man dann am Klang.“