Russisches Gas: IV-Chef warnt vor Ausstieg und gravierenden Folgen

Wien – Der Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung (IV), Christian C. Pochtler, warnt eindringlich davor, im Zuge von Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf russisches Gas zu verzichten. „Die humanitäre Krise in der Ukraine zu beenden, muss das Ziel der westlichen Staatengemeinschaft sein. Es ist daher verständlich, dass man angesichts der schrecklichen Nachrichten und Bilder den Aggressor möglichst rasch und empfindlich treffen will. Dennoch ist bei der Eskalation der Sanktionen wichtig, deren Wirksamkeit realistisch einzuschätzen und den Folgen für unsere Gesellschaften gegenüberzustellen“, so Pochtler.