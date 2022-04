Zeitenwende: Mediengipfel in Lech nach Ostern mit u.a. Anschober und Schallenberg

Doch statt sich einer der Jahreszeit entsprechenden Aufbruchsstimmung erfreuen zu dürfen, ist die Welt in die nächste Krise geschlittert: Krieg in Europa. Jahrzehntelang vertraute Sicherheiten schwinden, die Zeitenwende ist geprägt von Herausforderungen, die zum Handeln zwingen. Neben den Konsequenzen kriegerischer Auseinandersetzungen, die Millionen Menschen zur Flucht zwingen, und der Notwendigkeit, Freiheit und Werte in Europa zu verteidigen, ist es der Klimawandel als globale Herausforderung. Wird die Welt im Ausnahmezustand zu einer neuen Normalität?

Die 14. Auflage des Europäischen Mediengipfels in Lech verändert angesichts der sich überschlagenden Ereignisse sein Format und wird damit flexibler. Führende Journalisten diskutieren mit hochkarätigen Meinungsmachern, Politikern, Wissenschaftern und Wirtschaftsexperten in einem modernen TV-Studio mitten in Lech. Mit Live-Schaltungen zu prominenten Gesprächspartnern aus den unterschiedlichsten Ländern können die Diskussionen vor Ort jederzeit durch aktuelle News, Kommentare und Einschätzungen ergänzt werden. So entsteht ein facettenreiches Bild und eine kompetente Analyse der komplexen Nachrichtenlage und Ereignisse.