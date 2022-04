St. Veit in Defereggen – Eine Zeitungszustellerin fand Sonntagfrüh gegen 6 Uhr bei einer Bushaltestelle in St. Veit in Defereggen einen schwerverletzten Radfahrer. Der 56-Jährige dürfte auf der St. Veiter Landesstraße gestürzt sein. Der Zeitpunkt des Unfalls ist nicht bekannt. Der Österreicher wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)