TT-Kommentar: Altachs Jubel traf die WSG Tirol in Mark und Bein

Die Mysterien des Fußballs drücken sich beim SCR Altach, dem Team der Stunde, in Zahlen aus: Im gesamten Bundesliga-Grunddurchgang gelangen den Vorarlbergern in 22 Spielen gerade einmal 13 Punkte und zehn mickrige Tore. In vier Spielen in der Quali-Gruppe fuhr der vormalige Fixabsteiger acht Punkte (zwei Siege, zwei Remis) ein und traf dabei siebenmal in Schwarze.