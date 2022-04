60-Jähriger in Vösendorf getötet: 37.000 Euro Belohnung für Hinweise

Der 61-Jährige war am 2. Oktober 2019 tot in seinem Anwesen aufgefunden worden.

Vösendorf – Im Fall des ungeklärten Gewaltverbrechens an einem Landwirt in Vösendorf (Bezirk Mödling) haben Angehörige und das Innenministerium zweieinhalb Jahre nach der Tat eine Belohnung von 37.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgelobt, bestätigte ein Polizeisprecher Medienberichte. Der 61-Jährige war am 2. Oktober 2019 tot in seinem Anwesen aufgefunden worden. Todesursache war massive Gewalteinwirkung auf den Oberkörper.