Baustelle Ski-Weltcup: Wie sieht die kommende Saison aus?

Innsbruck – Noch liegen Frühling, Sommer, 30 Grad Badewetter bzw. mehr als sechs Monate zwischen dem Hier und Jetzt und der neuen Ski-Weltcup-Saison – doch von ruhiger Zeit im alpinen Lager ist deswegen keine Rede. Beim Skiweltverband (FIS) rauchen derzeit die Köpfe, wie genau die Saison 2022/23 ausschauen soll. Ein Weltcup-Kalender fehlt auch nach dem FIS-Meeting am Donnerstag. Äußern will man sich bei der FIS nicht, zwischen den Zeilen liest man aber: Es herrscht Chaos. Wieso genau? Die größten Baustellen im Überblick.

Expansion: Ein Problem an der aktuell unsicheren Lage hatte FIS-Herren-Renndirektor Markus Waldner schon zu Saisonende im März umrahmt: „Es sind nicht mehr nur ich und Peter Gerdol (FIS-Renndirektor Damen, Anm.), die entscheiden. Es ist jetzt sehr viel Druck von außen da.“ Im Vorjahr hatten Waldner und Gerdol Anfang April einen am Ende radikalen Plan verfasst, der fast 1:1 so übernommen wurde. Nun will die neue FIS-Führung um Präsident Johan Eliasch die Zukunft mitgestalten. Dabei geht es vor allem um die angestrebte Expansion auf neue Märkte – Rennen in Asien (Dubai?) oder Nordamerika sollen forciert werden, der Skisport in höhere Sphären aufsteigen. Die FIS-Renndirektoren hatten diesen Plänen aufgrund der Kurzfristigkeit für die WM-Saison einen Riegel vorgeschoben – dem Vernehmen nach passiert genau das Gegenteil.