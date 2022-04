Salzburger Osterfestspiele: Der Schwan als Nebelbombe

Luft nach oben: Jacquelyn Wagner als stimmlich recht unscheinbare Elsa und Eric Cutler als buttrig-geschmeidiger Lohengrin. © Ruth Walz

Von Stefan Musil

Salzburg – „SOKO Schelde“ heißt die letzte Salzburger Oster-Folge mit Staatskapelle Dresden und Christian Thielemann. Das Skript dazu stammt von Richard Wagner, wurde von Jossi Wieler und Sergio Morabito, die mit Bühnenbildnerin Anna Viebrock als Regie-Trio firmieren, in Richtung Hauptabend-Krimi interpretiert. Es ist eine Koproduktion mit der Wiener Staatsoper und man muss auf die Fortsetzung hoffen, denn Teil 1 wurde herzlichst angebuht. Die Inszenierung hat reichlich Luft nach oben. Vieles lag im Nebulösen und im Nebel des Dekors, eine in grauer Viebrock-Tristesse gehaltene Schleusenanlage an der Schelde, dem Fluss Antwerpens, dem Schauplatz.

Zum Vorspiel, alles spielt am Vorabend des Ersten Weltkriegs, treibt sich Elsa hier herum, möchte unerkannt bleiben, wenn sie ein Büschel Haare aus dem Wasser fischt. Doch es gibt eine Zeugin. Es ist Ortrud, sonst böse Zauberin, Seherin, diesmal eine Gute, die weiß, dass Elsa ihren Bruder Heinrich ums Eck gebracht hat. Elsa, sonst unschuldig rein, flattert leicht plemplem, dauergrinsend am Schelde-Damm entlang. Das ist natürlich raffiniert von der – es gilt die Unschuldsvermutung – Tochter des Herzogs von Brabant, die mit dem Brudermord die Erbfolge aushebelt. Jacquelyn Wagner gelingt es auch stimmlich sich zu tarnen, so unterbesetzt lyrisch, unscheinbar klingt ihre Elsa. Aber sie holt sich einen Populisten als Heilsbringer, der mit Kreuz-Logo und Fantasy-Schwert alle begeistert. Dieser Lohengrin mit den langen Haaren und dem Gehabe eines Bandleaders vom letzten Zeltfest verteidigt Elsa. Eric Cutler ist buttrig und geschmeidig singend der passende Halbstarke.

Doch Ortrud durchschaut das Spiel, sieht eine „Herrschaft des Irrationalen“ aufziehen und ist in Gestalt und Stimme von Elena Pankratova der ganze Trumpf des Abends. Sie und ihr Telramund, der plastisch artikulierende, stimmlich aber zu ungefährliche Martin Gantner, fluchen, schmusen und rufen wie ein Death-Metal-Rockerpaar die germanischen Götter an. Am Ende ziehen sie den Kürzeren. Das stört den sich wacker mit manchen Tönen plagenden Hans-Peter König als König Heinrich nicht weiter, er hat seine Friedensmission eh nur vorgeschützt zwecks „feindlicher Übernahme“ Brabants.

Aber dann: Elsa befragt ihren Heilsritter unerlaubt nach der Herkunft. Befragungen mag der Populist wohl nicht. Er springt bald in den Kanal. Wenig später fischt Elsa ihren Bruder Heinrich heraus. Als wasserleichenblasser Untoter steht er auf Lohengrins Schwert gestützt und starrt leer in die Zukunft Brabants. Fragen über Fragen in diesem Opern-Suspense-Spielchen mit seinen exzellenten Chormassen, aus Staatsopernchor Dresden, Bachchor und Landestheaterchor aus Salzburg. Unangezweifelt wird auch Thielemann jubelnd verabschiedet. Nach einem von der Staatskapelle willig erfüllten Dirigat, das der etwas untergewichtigen Besetzung Stütze ist und manchen Spannungsbogen durch lauter feingearbeitete Indizien ersetzt.