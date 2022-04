Scheffler gewann Masters in Augusta, Straka belegte Platz 30

Augusta – Golfer Scottie Scheffler hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters-Turnier in Augusta gewonnen. Der 25 Jahre alte Weltranglistenerste spielte zum Abschluss am Sonntag eine gute 71er-Runde auf dem Par-72-Kurs und verteidigte seinen Vorsprung auf die Konkurrenz damit ohne Schwierigkeiten. Rory McIlroy aus Nordirland gelang zwar eine überragende 64er-Runde am Schlusstag an der berühmten Magnolia Lane, am Ende hatte er aber dennoch drei Schläge Rückstand auf Scheffler.