Mann stürzte am Großvenediger in Gletscherspalte: Unverletzt geborgen

Matrei in Osttirol – Glimpflich endete am Montag der Sturz eines 33-Jährigen in eine Gletscherspalte am Großvenediger. Gemeinsam mit einer 28-Jährigen war der Mann am frühen Morgen mit den Tourenski von der Johannishütte auf den Gipfel gegangen. Gegen 12.30 Uhr fuhren die beiden Richtung Neue Pragerhütte/Innergschlöß ab.