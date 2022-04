„Die Pest anno 1630“ in Hall: Musik in Zeiten des Todes

Hall – Es ist die Sprache des Todes, die die „Farbe“ besonders jener frühbarocken Musiken prägt, die rund um das Schreckensjahr 1630 entstanden sind. Am Höhepunkt der großen Pestepidemie, die rund ein Drittel der Mailänder Bevölkerung hinweggerafft hat. Darunter auch viele Komponisten und Musiker sowie Kardinal Federico Borromeo, der Gründer der berühmten Mailänder Biblioteca Ambrosiana.

Ihm hat Aquilino Coppini drei Sammlungen von Madrigalen Claudio Monteverdis gewidmet, deren ursprünglich profane Texte er durch spirituelle ersetzt hat. Etwa in „O infelix recessus“, mit dem am Sonntag im Haller Salzlager Lorenzo Ghielmi mit seinem durch sieben fabelhafte SängerInnen verstärkten Ensemble La Divina Armonia das Konzert „Die Pest anno 1630“ eröffnet hat. Mit souverän von der Truhenorgel aus dirigierter Musik, die in ihrer tieftraurig zelebrierten Süße wunderbar leichtfüßig daherkommt und gleichzeitig durch ihre thematische Aktualität zutiefst berührt.