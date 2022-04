Widmann draußen: Landesregierung in Südtirol verkleinert

Die Krise in der SVP und die möglichen Auswirkungen auf Südtirol waren gestern auch Thema beim Besuch des Südtirol-Ausschusses des Parlaments in Bozen. Ausschussvorsitzender Hermann Gahr (ÖVP) führte die Delegation an. Es wurde u. a. ein Gespräch mit Kompatscher geführt. Dabei ging es auch um die Unterstützung für Südtirol in den Verhandlungen mit Rom, um verlorene Zuständigkeiten wieder zu erlangen. Heute wird das Treffen fortgesetzt.