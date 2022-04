Nachbarn retteten schlafendes Ehepaar: Großeinsatz bei Brand in Telfs

Telfs – Einen großen Feuerwehreinsatz löste in der Nacht auf Dienstag der Brand eines Wohnhauses am Telfer Moosweg aus. Die beiden Bewohner – ein Ehepaar im Alter von 81 und 79 Jahren – wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik gebracht.