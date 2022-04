Sandoz-Mutterkonzern Novartis will Tausende Stellen abbauen

Novartis will bis 2024 mindestens eine Milliarde Dollar durch einen Konzernumbau einsparen.

Basel/Kundl – Der Pharmakonzern Novartis will einem Medienbericht zufolge im Rahmen eines Sparprogramms Stellen streichen. Weltweit seien von der Maßnahme Tausende von Jobs betroffen, wie die Zeitung Tages-Anzeiger (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Insider berichtete. In der Schweiz dürfte eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen abgebaut werden.