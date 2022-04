Drogenring verkaufte kiloweise Kokain in Wintersportorten im Oberland

Imst – Bereits im Sommer letzten Jahres häuften sich Hinweise aus der Bevölkerung auf einen Drogenring im Oberland, vor einigen Wochen konnte die Tiroler Polizei nun elf mutmaßliche Täter dingfest machen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag berichtete, sollen die Verdächtigen vorwiegend in Wintersportorten im Ötztal größere Mengen Kokain in Umlauf gebracht haben.