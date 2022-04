Haubenfestival dine.around in Ischgl: Einkehrschwung für Gourmet-Fans

Ischgl – In Tirol gibt es derzeit 102 Hauben-Restaurants, alleine zehn davon befinden sich in der Gemeinde Ischgl. Dort verwöhnt auch Benjamin Parth, Tirols bester Koch, seine Gäste. Grund genug, ein Haubenfestival zu veranstalten, wie der Tiroler Haubenkoch Martin Sieberer vom Restaurant Paznaunerstube im Hotel Trofana Royal meint: „Da wir so viele tolle Restaurants hier in Ischgl haben, kam vor drei Jahren die Idee auf, das Haubenfestival ,dine.around‘ ins Leben zu rufen. Nach der Corona-Zwangspause findet heuer die zweite Auflage statt.“

Als Startschuss hat sich Sieberer dafür etwas Spezielles überlegt. Am 16. April wird die Koch-Elite aus dem Paznaun zusammen mit Kollegen aus dem Samnaun ab 11.30 Uhr am Flimjoch im Skigebiet Ischgl zusammentreffen, um am höchsten Punkt zu „rühren“. „Jeder Skifahrer ist eingeladen, vorbeizukommen. Wir haben zwölf Genuss- und sieben Getränkestationen. Jeder von uns macht dies gratis, da es ein Charity-Event ist“, so Sieberer. Der Erlös der freiwilligen Spenden geht an ein Mädchen, das seit einem Unfall querschnittgelähmt ist.