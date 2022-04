Corona-Pandemie belastet dauerhaft: Jeder Siebte in Tirol betroffen

Innsbruck – Wie sehr die Pandemie und insbesondere die Corona-Maßnahmen wie Quarantäne und Isolation die Menschen belastet haben, das untersuchen der Leiter der Innsbrucker Universitäts-Klinik für Psychiatrie I, Alex Hofer, und sein Team bereits seit eineinhalb Jahren. Befragt wurden sowohl Menschen ohne als auch solche mit psychischer Vorbelastung, und zwar in Nord-, Ost- und Südtirol.

Die Innsbrucker Studienergebnisse gleichen jenen aus anderen Staaten. Demnach geben 15 Prozent der Allgemeinbevölkerung an, sich psychisch belastet zu fühlen. Dieser Wert sei seit eineinhalb Jahren gleich geblieben, sagt Hofer. „Das erfüllt mich mit Sorge.“ Bei den 1000 befragten TeilnehmerInnen habe sich keine Besserung eingestellt. „Das hat mich sehr erschreckt.“

Zwei Methoden: Bei der einen Gruppe wird das Verfahren der „Progressiven Muskelentspannung“ angewandt. Bei der zweiten setzt man auf RASMUS („Resilienz durch Achtsamkeit, Selbst-Mitgefühl und Selbstfürsorge“). Die TeilnehmerInnen üben sich dabei in Form von Gruppentherapien in Achtsamkeit und bauen ihre Stressbewältigungskompetenzen aus.

Resilienz-Studie: Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit von Menschen, ist ein wichtiger Schutzfaktor. „Diese seelische Widerstandsfähigkeit ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt, kann aber gestärkt und trainiert werden“, sagt Mark Spanner, Klinischer Psychologe und Mitarbeiter der neuen Resilienz-Studie.

Ob die Corona-Maßnahmen überzogen waren, weil so viele jetzt noch leiden, will Hofer nicht einschätzen. „Es war eine Gratwanderung und der Schutz vor dem Virus stand im Fokus.“ Der Politik möchte der Experte keine Ratschläge für eine etwaige Vorgangsweise in der Pandemie-Politik im Herbst geben.