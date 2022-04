Mitterwallner nach Debüt selbstkritisch: „Ich habe zu viele Fehler gemacht“

Mona Mitterwallner: Ich habe alles gegeben und der fünfte Platz ist für mein erstes Rennen in der Elite auch nicht schlecht. Aber ich habe zu viele technische Fehler gemacht, die sich dann auch im Resultat niederschlugen.

Wie wirkte sich das auf Ihr Rennen in Petropolis aus?

Mitterwallner: Ich war, das muss man sagen, wirklich nervös und habe mich auch deshalb schwergetan, in meinen Flow zu kommen. Daran werde ich in den kommenden Wochen arbeiten, damit mir das nicht mehr passiert.

Mitterwallner: Es soll jetzt wirklich keine Ausrede sein, aber ich hatte im Februar eine Corona-Infektion und merkte das lange Zeit. Erst jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass es wie zuvor ist und ich an die alte Leistung anknüpfen kann.

Viel wurde in einer TV-Übertragung über die Rivalität mit Laura Stigger (am Sonntag Vierte) geredet, die als Haimingerin nicht weit weg wohnt.

Mitterwallner: Unser Verhältnis ist absolut in Ordnung – so wie zu jeder anderen Konkurrentin auch. Aber wir fahren für unterschiedliche Teams und sind denen gegenüber loyal, tauschen also keine Renn-Geheimnisse aus.