Leerstandsabgabe für WK-Präsident Walser „untaugliches Mittel"

Innsbruck – Die Tiroler Wirtschaftskammer hält von der geplanten Abgabe für leer stehende Wohnungen nicht viel. Die Leerstandsabgabe sei ein "untaugliches Mittel, um Immobilien für den Wohnungsmarkt zu mobilisieren", sagte WK-Präsident Christoph Walser am Dienstag in einer Aussendung. Nach Plan der Landesregierung soll die Abgabe ab kommendem Jahr eingehoben werden.

Die Kammer unterstütze zwar die Bemühungen der Regierung, "Maßnahmen für leistbares Wohnen in Tirol umzusetzen. Wir bezweifeln allerdings, dass diese Zielsetzung mit der Einführung einer Leerstandsabgabe erfüllt werden kann", so Walser. Die Abgabenhöhe sei zu niedrig angesetzt. Für Lenkungseffekte müsste diese "deutlich höher bemessen werden. Das ist allerdings aus verfassungsrechtlichen Gründen gar nicht möglich", sagte er.

Für Walser sei der Leerstand "ein Symptom einer grundsätzlichen Schieflage am Wohnungsmarkt", der weniger in einem Marktversagen, sondern vielmehr in den gesetzlichen Grundlagen begründet sei. "Das komplexe österreichische Mietrecht bietet keine Anreize für Eigentümerinnen und Eigentümer, ihre Immobilien zu vermieten – vor allem wenn es finanziell nicht unbedingt erforderlich scheint", meinte Walser. Die Wohnungsproblematik könne vielmehr dadurch entschärft werden, wenn man den Zuwanderungsdruck auf die großen Ballungszentren – wie den Zentralraum Innsbruck – nehme.