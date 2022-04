Fossile vs. Erneuerbare: Europa durch Russlands Krieg am Energie-Scheideweg

Eine Entwicklung, vor der auch der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, warnt. "Wenn wir am Markt nicht umsteuern, dann wird auch wieder mehr in Kohlekraftwerke investiert, was dann hohe Emissionen über Jahrzehnte festlegt." Es werde immer wieder Phasen geben, in denen das Gas knapp werde und der Preis steige. "Klimapolitik wird aber nur gelingen, wenn das nicht jedes Mal eine Rückkehr zur Kohle auslöst." Der Schaden der Kohle für das Klima sei enorm, sagt Edenhofer. "Allein die Emissionen der jetzt im Betrieb, im Bau und in Planung befindlichen Kohlekraftwerke über ihre Lebenszeit hinweg belaufen sich auf knapp 300 Gigatonnen Kohlendioxid. Das entspricht beinahe dem Budget, das die Welt insgesamt noch verbrauchen darf, wenn sie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen will." Und zwar im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.