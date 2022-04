EU-Kritik an Rechtsstaatlichkeit: Koalition hat laut Edtstadler „sehr viel getan"

Brüssel/Luxemburg – Die Europaminister besprechen am Dienstag in Luxemburg die EU-Rechtsstaatlichkeitsberichte von mehreren Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich und Ungarn. Nach Ansicht von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nahm die Bundesregierung die Kritik der 2021 veröffentlichten Bewertung ernst. Die EU-Kommission habe Österreich einen "sehr hohen Wert an Rechtsstaatlichkeit" beigemessen, sagte Edtstadler vor dem Treffen. Ziel sei es aber, sich zu verbessern, fügte sie hinzu.