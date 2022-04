Schwerer Raub: Fünf Jahre Haft für 22-Jährigen in Vorarlberg

Feldkirch – Ein 22-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen schweren Raubes zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Gemeinsam mit einem 15 Jahre alten Komplizen hatte er im Jänner dieses Jahres in Feldkirch eine 18-Jährige überfallen, dabei wurde die Frau angeblich mit einem Messer bedroht. Erbeutet wurde laut Gericht nichts, deshalb blieb es bei einem Versuch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.