Lkw brannte auf Inntalautobahn: Einsatz sorgte für kilometerlangen Stau

Kundl – Die Inntalautobahn ist am Dienstag kurzzeitig in Fahrtrichtung Kufstein komplett gesperrt gewesen. Ein Lkw hatte ersten Informationen zufolge kurz vor 18 Uhr zu brennen begonnen. Der Fahrer bemerkte den Brand bei Kundl rechtzeitig, blieb am Pannenstreifen stehen und koppelte den Auflieger ab.