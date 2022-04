Mehrere Verstöße in Tirol: Schlag gegen Steuerhinterziehungen

Wien – Sie kamen, kontrollierten – und pfändeten. Der Finanzpolizei gelang nach eigenen Angaben vor rund vier Wochen ein „erfolgreicher Schlag gegen Betrüger unter Möbelmonteuren“, wie gestern bekannt wurde. Demnach führten die Beamten in Kooperation mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) und der Polizei eine Schwerpunktaktion in mehreren Bundesländern durch – und wurden in Salzburg, Wien und Tirol fündig. „Die Kontrolleure stellten Steuerrückstände in der Höhe von knapp einer Million Euro fest“, informierte das Finanzministerium. Diese seien durch „Forderungspfändungen umgehend gedeckt worden“. Zudem habe die Polizei zwei sich illegal in Österreich aufhaltende Serben aufgegriffen, welche von den Beamten des BFA „umgehend eine Aufforderung zur sofortigen Ausreise erhielten und mit einem Einreiseverbot belegt wurden“. Des Weiteren kam es bei 24 Identitätsfeststellungen zu sechs Organmandaten nach dem Meldegesetz sowie zu einem Organmandat und einer Anzeige nach dem Fremdenpolizeigesetz (FPG).